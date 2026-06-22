Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncuları arasında farklı dönemlerden birçok efsane isim bulunuyor. Turnuvada attıkları gollerle tarihe geçen futbolcular, ülkelerinin başarılarında da önemli pay sahibi oldu. Peki, Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan oyuncu kimdir? FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesi

FIFA DÜNYA KUPASI GOL KRALLIĞI LİSTESİ

Lionel Messi Arjantin 17 Miroslav Klose Almanya 16 Ronaldo Brezilya 15 Kylian Mbappé Fransa 14 Gerd MüllerAlmanya1 4 Just Fontaine Fransa 13 Pelé Brezilya 12 Jürgen Klinsmann Almanya 11 Sándor Kocsis Macaristan 11 Grzegorz Lato Polonya 10

DÜNYA KUPASI TARİHİNİN ENLERİ

En fazla maça çıkan oyuncu: Lionel Messi (Arjantin) - 26 maç

En fazla gol atan oyuncu: Lionel Messi (Arjantin) - 17 gol

Dünya Kupası tarihinde forma giyen en genç oyuncu: Norman Whiteside (Kuzey İrlanda) - 17 yaş 41 gün (1982)

Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu: Essam El-Hadary (Mısır) - 45 yaş 161 gün (2018)