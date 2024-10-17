Transfer iddiaları sonrası... Galatasaray'da 4 futbolcu imzayı atıyor!
İç transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson ile sözleşme yenileyeceği iddia edildi.
Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyip 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, iç transferde düğmeye bastı.
Takım içi dengeleri gözeten Galatasaray yönetimi, 4 futbolcuyla yeni sözleşme imzalama kararı aldı.
Sabah'ın haberine göre Galatasaray, başta Barış Alper Yılmaz olmak üzere Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson ile kontrat uzatacak.
Haberde Barış Alper Yılmaz'a, yerli oyuncular için belirlenen tavan ücret olan 2 milyon Euro (74 milyon lira) verileceği belirtildi. Milli futbolcu an itibarıyla 10 milyon lira kazanıyor.
Yunus Akgün ve Berkan Kutlu'nun maaşlarında ise yüzde 100'ün üzerinde iyileştirme yapılacağı kaydedildi.
Mevcut sözleşmesinde Yunus Akgün 17.2 milyon lira, Berkan Kutlu ise 8.5 milyon lira kazanıyor.
Son olarak 1.5 yıl sözleşmesi kalan ve adı transfer dedikodularına karışan Victor Nelsson'un da mukavelesi uzatılacak.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin deplasmanında!
- Fenerbahçe, Skylar Mays transferini bitiriyor!
- Sergen Yalçın'dan yıldız oyuncuya eleştiri
- Thomas Reis'ten Jose Mourinho sözleri
- Galatasaray'da 4 futbolcu imzayı atıyor!
- Alphonso Davies için dev plan!
- Bursaspor, Anorthosis'i eli boş gönderdi
- Mertens 'dalya' demeye hazırlanıyor
- Punter yıldızlaştı; Barça, Monaco'yu farklı aştı
- Benfica için 3 yıl men tehlikesi!
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Banka kasasında kayboldu’ diyerek polise başvurdular!
- Köfteci Yusuf skandalı o bakanı koltuğundan edebilir
- İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi!
- Gözlerindeki 'ışıltı' söndü: 7 şubesini kapattı
- Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu belli oldu
- Bakanlık onlarca yeni firmayı ifşa etti!
- Kilis Valiliği'nden açıklama geldi!
- Fenerbahçeli yıldızın kırmızı kartı gündem oldu!
- Hukuk yok, 'münafıklar ordusu' var!
- Kamu bankasına ödetmişler!