Dursun Özbek ibra edilmişti: Galatasaraylı futbolculara iyi haber!

Galatasaray'da söz verilen şampiyonluk primlerinin yarısının futbolcuların hesabına yatırıldığı kaydedildi. Kalan kısmının ise önümüzdeki günlerde ödeneceği belirtildi.

Dursun Özbek ibra edilmişti: Galatasaraylı futbolculara iyi haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2024 - 13:19

Galatasaray'da futbolculara ödenmediği belirtilen şampiyonluk primi için harekete geçildi.

Milliyet'ye yer alan habere göre, 5 milyon Euro'luk şampiyonluk priminin yarısı hesaplara yatırıldı.

İBRA EDİLMESİNİN ARDINDAN...

Haberde kalan kısmın ise önümüzdeki günlerde ödeneceği belirtildi.

Mali kongrede büyük destek alarak ibra edilen yönetimin bu moralle futbolcuların primlerini ödeyeceği ifade edildi.

Dursun Özbek ve kurmayları prim ödemelerinin takıma olumlu yansımasını bekliyor.


Etiketler: #galatasaray #dursun özbek #şampiyonluk #Prim

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