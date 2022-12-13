Transfer yarışına Fenerbahçe de girdi! Güney Koreli yıldıza talip oldu

13 Aralık 2022 Salı, 10:55

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Güney Koreli forvet için düğmeye bastı. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile dikkat çeken Cho Gue Sung'u yakın takibe aldı.

Daily Record'un haberine göre Fenerbahçe, Jeonbuk forması giyen Celtic ve Rennes'in de istediği tecrübeli futbolcu Cho Gue Sung'a talip oldu.

K League 1 ekiplerinden Jeonbuk forması giyen Cho Gue Sung, bu sezon 35 müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda 21 kez rakip fileleri sarsan Sung, bunun yanında 5'de asist yaptı. 2022 Dünya Kupası'nda ise 4 maça çıkan Güney Koreli golcü, bu karşılaşmalarda 2 gol attı. Cho Gue Sung'nun güncel piyasa değeri 1 milyon 400 bin olarak gösteriliyor.

GANA MAÇINDA YILDIZI PARLADI

2022 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu 2. maçlarında Güney Kore ile Gana kozlarını paylaşmıştı. 5 gole sahne olan maçta Gana rakibini 3-2 mağlup etmeyi başarsa da Asya temsilcisinde Cho Gue-Sung maça damgasını vurmuştu. Golcü futbolcu 3 dakika içerisinde 2 gol bularak maçı 2-0'dan 2-2'ye getirmeyi başarmış olsa da galiibiyet için yeterli olmamıştı.

TARİHE GEÇTİ

Gana maçının ikinci yarısında 58 ve 61. dakikalarda kafa ile ağları havalandıran Cho Gue-Sung, Dünya Kupası'nda Güney Kore formasıyla bir maçta iki gol atan ilk isim oldu. 24 yaşındaki forvet ayrıca turnuvada bir karşılaşmada iki kafa golü kaydeden ilk Asyalı oyuncu oldu.



