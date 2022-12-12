Beşiktaş istiyordu! Kayserispor'dan Onur Bulut kararı

12 Aralık 2022 Pazartesi, 11:38

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ismi gündeme gelen Kayserisporlu Onur Bulut için karar verildi. 28 yaşındaki futbolcu için daha önce siyah-beyazlıların hocası Şenol Güneş, "Onur Bulut'u beğeniyorum. Burada olmasını isterim" ifadelerini kullanmıştı.

TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

Onur Bulut, bu sezon Süper Lig'de süre aldığı 14 maçta 2 gol 2 asistlik katkı verdi.