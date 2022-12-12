Beşiktaş istiyordu! Kayserispor'dan Onur Bulut kararı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in "Beğeniyorum, burada olmasını isterim" dediği Onur Bulut için takımı Kayserispor kararını verdi. Sarı-kırmızılı takım Bulut'un sözleşmesinin 3 yıl uzaması konusunda anlaşmaya vardı.
Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ismi gündeme gelen Kayserisporlu Onur Bulut için karar verildi. 28 yaşındaki futbolcu için daha önce siyah-beyazlıların hocası Şenol Güneş, "Onur Bulut'u beğeniyorum. Burada olmasını isterim" ifadelerini kullanmıştı.
TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.
Onur Bulut, bu sezon Süper Lig'de süre aldığı 14 maçta 2 gol 2 asistlik katkı verdi.
Video Haberler
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Zamlar pes ettirdi, satmaya karar verdi
- SMA'lı çocuk için toplanan parayla 'oto galeri' açmışlar
- İsmailağa'da hocalar müritleri ikna etmeye çalışıyor!
- Apronda intihar
- Tarikatta tecavüzün ardındaki ortaklık
- Duruşmaya gitmeyecekler!
- Yeşilçam'ın usta oyuncusu yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a hodri meydan
- Yer İstanbul... Polis 'düğünü' bastı
- Eski İçişleri Bakanı yaşamını yitirdi