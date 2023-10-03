Transferde adı geçiyordu... Matias Vecino'dan Galatasaray itirafı!

Yayınlanma: 03.10.2023 - 17:05

Güncelleme: 03.10.2023 - 17:05

Lazio forması giyen orta saha oyuncusu Matias Vecino, Galatasaray'la ilgili bir transfer itirafında bulundu.

Uruguaylı futbolcu, yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'dan gelen teklif için, "Eşimle birlikte çocukların okuldaki ilk günü için hazırlık yapıyorduk, beni aradılar ve Galatasaray'ın ilgisi olduğunu söylediler. Sportif ve ekonomik açıdan önemli bir teklif geldiğinde her zaman olduğu gibi bu teklif değerlendirildi. Yaptığım ilk şey, Sarri ile konuşmak oldu. Bana hiçbir ihtimal olmadığını ve kalmamı istediğini söyledi. O andan itibaren yapacak başka bir şeyim yoktu. Ayrıca burada, büyük bir kulüpte olduğum ve oynayacağım önemli maçlar için mutluyum" diye konuştu.

Empoli'de de Maurizio Sarri ile birlikte çalıştığını söyleyen Vecino, "Orada çok iyi bir yıl geçirdik. Taktiksel olarak beni çok geliştirdi. Onunla her zaman 8 numara olarak oynadım. Ertesi yıl Fiorentina'da Paulo Sousa ile birlikte 6 numara oynadım, pek hevesli olduğum bir pozisyon değildi ama bu sayede milli takıma gidebildim" diye konuştu.

SARRI DOĞRULAMIŞTI

Öte yandan Maurizio Sarri de önceki günlerde yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın Matias Vecino'ya ilgisi için, "Galatasaray'ın bir ilgisi vardı ama İtalya'da transfer dönemi kapalı olduğu için bunu dikkate almadık. Beni aradı ve ben de ona bunun mümkün olmadığını söyledim. O da 'Tamam' diyerek telefonu kapattı" sözlerini kullanmıştı.

Transfer döneminin son günlerinde kadrosuna bir orta saha oyuncusu almak isteyen Galatasaray, Matias Vecino ile ilgilenmiş ancak daha sonra Tottenham'dan Tanguy Ndombele'yi kadrosuna katmıştı.