Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı,Borgella'yı transfer etti
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Haiti A Milli Takımı oyuncusu Roselord Borgella'yı transfer etti.
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Haiti A Milli Takım oyuncusu Roselord Borgella'yı renklerine bağladı.
Sarı lacivertli ekip, geçen sezon Fransa ligi takımlarından HAC Feminines forması giyen Roselord Borgella'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Haiti Kadın A Milli takım forması da giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza, kulübümüze hoş geldin diyor çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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