Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı,Borgella'yı transfer etti

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Haiti A Milli Takımı oyuncusu Roselord Borgella'yı transfer etti.

AA
Yayınlanma: 27.07.2024 - 19:08
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı,Borgella'yı transfer etti
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Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Haiti A Milli Takım oyuncusu Roselord Borgella'yı renklerine bağladı.

Sarı lacivertli ekip, geçen sezon Fransa ligi takımlarından HAC Feminines forması giyen Roselord Borgella'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Haiti Kadın A Milli takım forması da giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza, kulübümüze hoş geldin diyor çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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