Transferde kesenin ağzını açtı... Fenerbahçe'den yıldız oyuncuya rekor bonservis!

22.08.2025 10:48:00
Transfer çalışmaları sürdüren Fenerbahçe'nin, Manchester United forması giyen Antony'nin transferi için 45 milyon Euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken sarı-lacivertlilerin, Manchester United'dan Antony'i radarına aldığı aktarıldı.

ESPN'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, Antony'i transfer etmek için 45 milyon Euro ödemeye hazır. İngiliz devi, Fenerbahçe'nin bu yaklaşımı sonrası görüşmelerin ilerletilmesi ve transferin sonuçlandırılması konusunda oldukça istekli.

Antony tarafının ise Manchester United ile aynı isteği paylaşmadığı belirtildi. 25 yaşındaki yıldız futbolcunun henüz Türkiye'de forma giymeye ikna olmadığı aktarıldı.

Manchester United, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Antony'nin kiralık transferine sıcak bakmıyor. İngiliz devi, Antony'i 2022 yılında Ajax'tan 100 milyon Euro bedelle transfer etmişti.

Antony için Real Betis, Benfica, Brighton ve Bayer Leverkusen'in Manchester United ile transfer için temasa geçtiği ancak bu takımların hepsinin futbolcuyu kiralamak istediği belirtildi. Bu nedenle teklifler şu an için reddedildi. Fenerbahçe'nin transferi 45 milyon Euro'ya bitirmesi durumunda Antony, sarı-lacivertli kulübün tarihinde bonservisine en fazla para ödenen futbolcu olarak rekor kıracak.

