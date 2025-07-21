Okan Buruk, Osimhen transferindeki son durumu açıkladı: 'Kısa bir zaman içinde...'

Yeni sezona Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde yaptığı kampla hazırlanan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda buludu.

Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Genel olarak her şey iyi gidiyor. Oyuncu sayımız şu an biraz fazla. Genç oyuncularla birlikte çok yüksek sayıyla devam ediyoruz. Bizden ayrılacaklar da bizle beraber. Zorlanacağımız yer yabancı sayısı olacak. Transfere kadar da çok önemli bir süreç var. 8 Ağustos'ya lig başlıyor, transfer ise 12 Eylül'e kadar sürecek. sanırım 2 Eylül'de de UEFA'ya listeyi vereceğiz."

"OYUNCU SATMAMIZ GEREKİYOR"

"Lig başladıktan sonra da aksiyonlar olacak. Hem planlarımızı yapıyoruz hem istediğimiz, bize katılacaklar var hem belirlediğimiz mevkiler var. Kime teklif gelecek, kimle devam edeceğiz uzun da bir süre var. 1 günde karar vermeyeceğiz. Burada da hiç düşünmediğimiz oyuncularla ilgili gelen teklifler olabilir. Oyuncu satmamız gerekiyor. Bu çok net. Bütçe yaratmamız gerekiyor ki bundan sonraki transferler için harcayalım."

"OSIMHEN TRANSFERİ OLUMLU GİDİYOR"

“Osimhen transferi olumlu gidiyor. Sona doğru yaklaştık. Bir an önce bitmesini bekliyoruz. Napoli ile gelişmeler de olumlu. Kısa bir zaman içinde sonuçlanmasını bekliyoruz. Hep onun transferini bekledik, o bittikten sonra diğer transferleri yapacağız dedik. Çünkü ciddi bir bütçe var bu transferde.”

"ÖNCELİMİZ OSIMHEN VE KALECİ"

"Kaleye oyuncu alacağız. Günay gibi çok önemli bir kalecimiz var. Jankat da iyi performans sergiledi. Özellikle bir kaleci daha kadromuza katıp oradaki eksikliğimizi gidermek istiyoruz. Düşündüğümüz mevkiler olacak. Oyuncu elimizden çıkartmamız gerekecek. Düşündüğümüz transferler olacak. Önceliğimiz Osimhen ve kaleci."

"BARIŞ ALPER'E TEKLİF YOK"

"Biz bütün oyuncularımızdan memnunuz. Galatasaray gelecek tekliflere göre değerlendirme yapacak. Burada yabancı sayısı önemli olacak. Barış Alper'le ilgili bize ulaşan bir teklif yok. Kendisinden çok memnunuz."

"ZANIOLO BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

"Zaniolo çok kaliteli bir oyuncu. Şu anda çok iyi çalışıyor. Çok pozitif geldi. Dünkü maçta bir sakatlığı oldu. Onun durumuna da doktorumuz bugün bakacak. Hazırlık maçlarında bence oyun anlayışı, disiplin anlamında iyi mesajlar verdi hepimize. Bizim için önemli bir oyuncu."

"AHMETCAN KAPLAN'I TRANSFER ETMEK GİBİ DÜŞÜNCEMİZ YOK"

"Şu anda Ahmetcan Kaplan'ı transfer etmek gibi bir düşüncemiz yok. Elimizde Arda, Metehan gibi iki tane gerçekten ileriye dönük hizmet edebilecek oyuncular var. O bölgede bir takviye yaparsak, özellikle elimizdeki oyunculardan da çıkmamız gerekiyor. Satış ve kiralama yapabilirsek.. Bir değişiklik olursa, onlar gibi bir oyuncu daha kadromuza katmayı düşünebiliriz. Davinson ve Abdülkerim ile birlikte çok iyi bir şekilde Galatasaray'a katkı sağlayacak oyuncu almak isteriz."