Transferde sona yaklaştı... Talisca'nın Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu

Yayınlanma: 27.12.2024 - 15:10

Güncelleme: 27.12.2024 - 15:10

Fenerbahçe ara transfer döneminin ilk takviyesini Anderson Talisca ile yapacak. Al-Nassr ve oyuncu kanadıyla her konuda el sıkışan sarı-lacivertlilerden transferle ilgili resmi açıklama bekleniyor.

Bu arada Talisca'nın Fenerbahçe'ye maliyeti de belli oldu.

Sabah Gazetesi'nin geçtiği habere göre Fenerbahçe, Talisca'yı yarım sezonluğuna kiralayacak ve daha sonra deneyimli isimle 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

2.5 YILLIK MALİYETİ 25 MİLYON EURO

Fenerbahçe sezonun ikinci yarısında Talisca'nın 6 milyon Euro'luk maaşının 3 milyon Euro'sunu karşılayacak.

Habere göre sarı-lacivertliler diğer 2 sezonda Talisca'ya yıllık 11 milyon Euro ödeyecek.

Böylece Talisca'nın Fenerbahçe'ye 2.5 yıllık toplam maliyeti 25 milyon Euro olacak.

Bu sezon 19 maça çıkıp 1393 dakika süre alan Talisca 8 gollük skor katkısı verdi.