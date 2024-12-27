Transferde sona yaklaştı... Talisca'nın Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu

Al-Nassr ve oyuncu kanadıyla anlaşan Fenerbahçe'nin, Brezilyalı yıldızın transferini kısa süre içinde resmiyete dökmesi beklendiği iddia edildi. Öte yandan Talisca'nın Fenerbahçe'ye 2.5 yıllık maliyeti de belli oldu.

Transferde sona yaklaştı... Talisca'nın Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2024 - 15:10

Fenerbahçe ara transfer döneminin ilk takviyesini Anderson Talisca ile yapacak. Al-Nassr ve oyuncu kanadıyla her konuda el sıkışan sarı-lacivertlilerden transferle ilgili resmi açıklama bekleniyor.

Bu arada Talisca'nın Fenerbahçe'ye maliyeti de belli oldu.

Sabah Gazetesi'nin geçtiği habere göre Fenerbahçe, Talisca'yı yarım sezonluğuna kiralayacak ve daha sonra deneyimli isimle 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

2.5 YILLIK MALİYETİ 25 MİLYON EURO

Fenerbahçe sezonun ikinci yarısında Talisca'nın 6 milyon Euro'luk maaşının 3 milyon Euro'sunu karşılayacak.

Habere göre sarı-lacivertliler diğer 2 sezonda Talisca'ya yıllık 11 milyon Euro ödeyecek.

Böylece Talisca'nın Fenerbahçe'ye 2.5 yıllık toplam maliyeti 25 milyon Euro olacak.

Bu sezon 19 maça çıkıp 1393 dakika süre alan Talisca 8 gollük skor katkısı verdi.


Etiketler: #anderson talisca #fenerbahçe #maliyet

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