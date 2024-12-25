Serdal Adalı'dan Anderson Talisca açıklaması: 'O iki futbolcuyu almasalardı...'

Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:49

Güncelleme: 25.12.2024 - 09:53

Beşiktaş'ta 29 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul için geri sayım devam ediyor. Siyah-beyazlılarda başkanlık için Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı yarışacak.

Bu hafta sonu yapılacak seçim öncesinde adaylardan Serdal Adalı, A Spor'da seçime ve siyah-beyazlı kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Devre arası transfer dönemine ilişkin Adalı, "Hoca belirlenmesi devre arasında, bütçeye zarar vermeden, planlamamız öyle. 2-3 tane transfer yapmamız lazım, camia olarak moralimizin düzelmesi ve Avrupa kupaları için mücadele etmek adına. Bekleyen ödemeler var. Onları planlarken önümüzdeki senenin kadro planlamasını yapıp, biraz daha gençleştirip, Beşiktaş'ın ruhuna yakışan bir kadro oluşturup iddialı bir takım yaratmaya çalışacağız" dedi.

'SERGEN YALÇIN İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUM'

Sergen Yalçın'la ilgili Adalı, "Futbol takımında işler tersine gitmeyi başladığından beri Sergen Yalçın gündemde. Ben Sergen Yalçın'la çalışmak istiyorum. Yeni futbol yapılanmasında çizdiğimiz çizgilere ve o çerçeveye uyduğu takdirde çalışmayı istiyorum. Telefonda konuşuyoruz hocayla ama o da seçimin bitmesiyle, belki de ertesi günü oturup planlamayı anlatacağım. Bizim süremiz de üç sene. B planımız var. Hem yerli ve yabancı aday var. Gönül ister ki Sergen Hoca'yla ocak ayında oturup imzalayalım. Sergen hocada biraz mayısta başlama isteği var. Önceliğimiz mayıs adına kadar Serdar hocayla devam etmek" ifadelerini kullandı.

'BİR KULÜPTE İKİ TANE BAŞKAN OLMAZ'

Scouting departmanının başına getirmek istedikleri isimle ilgili Adalı şunları söyledi:

"Özellikle kadro mühendisliği ve scouting ekibini programlarla idare edecek bir yabancı bir arkadaşla görüştük, görüşüyoruz. Daha önce büyük bir kulübün scout ekibinin başındaydı. Sportif direktör tanımı Türkiye'de çalışır bir durumda değil. Bizim öyle bir yapılanmamız yok, hiçbir zaman da olmayacak. Bir futbol takımında, bir kulüpte iki tane başkan olmaz. Bir seneyi öyle geçirdik. İki tane sportif direktör olmaz. 6 tane ayrı scouting ekibi olmaz."

'BİZ BU ÇOCUKLARLA ÇALIŞACAĞIZ'

Takımın durumuyla ilgili Adalı, "Adana Demirspor maçından sonra Hüseyin Yücel bir açıklama yaptı, 'Bu takım ruhunu kaybetmiş, gerekeni yapacağım' diye. Futbolcunuzu taraftarın önüne atmak kadar amatörce bir şey yok. Ümraniye'de bir ev ortamı yarattım, yine yaratırım. Bu ortamı yeniden hazırlayacağız. Kontratı olan bir futbolcumuz, yarın gidiyorum dediğinde maliyeti olan, o gün seçim havasından dolayı yaptığınız bir hata belki de 2-3 milyon Euro olarak geri dönecek. Biz bu çocuklarla çalışacağız. Van Bronckhorst'un tazminatıyla ilgili bilgim yok ama giden teknik direktörlere 4.7 milyon Euro ödendiği gözüküyor" değerlendirmesinde bulundu.

'TALISCA'YI ALSALARDI DA TARAFTAR MUTLU OLSAYDI'

Serdal Adalı, Anderson Talisca için, "Devre arasında o aldıkları iki futbolcuyu almasalardı ne olurdu? 22 milyon Euro bonservis parası. Üçer seneden 15 milyon Euro maaşları, 37 milyon Euro. Gidip Talisca'yı alsalardı da taraftarın yüzü gülseydi o maliyetlere. Hayırlı olsun (Fenerbahçe'ye olası transferi). Geçtiğimiz dönemde toplam 30-35 milyon Euro'ya yakın iki tane futbolcunun maliyeti var. Mutlu olacak taraftarımız olurdu. Bugün hepsinin suratı düşük" ifadelerini kullandı.

'BORCU BORÇLA ÖDEMEK ÇÖZÜM DEĞİL'

Beşiktaş'ın ekonomik durumuyla ilgili Adalı şunları kaydetti:

"Bizim 1.5 seneye ihtiyacımız var. İlk olarak ekonomik durumu yoluna sokmamız lazım. Bugün açıklanan rakamlarla üst üste beş defa şampiyon olsak ödenme imkanı yok. O transferleri yapacağız. Bu konuda mütevazı olmayacağım, hiç kimsenin aklına gelmeyecek futbolcuları alır gelirim ama bugünkü noktada Beşiktaş'ın öyle bir durumu yok. Mayıs 15'e kadar bir ödeme var. Günü geldikçe ödeyeceğiz. 1.5 sene içinde lazım olan para 75-80 milyon Euro gibi para. Borcu borçla ödemek bir çözüm değil. Bankalar Birliği için gereken para 100 milyon Euro."

YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

Yabancı hakemle ilgili soruya Adalı şu yanıtı verdi:

"Pazartesinden sonraki ilk ziyaretlerimden biri TFF olacak. Konuşacağız. Yabancı hakem konusunda, bazen daha iyi olabileceğini düşündüğüm zamanlar oldu. Biz futbolu yönetecek hakem bulamıyorsak o da biraz bizim ayıbımız olur. Türk hakemlerle ligi götürmek sıkıntılı gözüküyor. Denenebilir, yabancı hakeme karşı değilim. VAR'da denendi geçen sezon. Faydalı ve eleştirildiği oldu. Gidip problemleri yüz yüzde çözmekten yana bir yol izleyeceğiz. Beşiktaş'ın hakkını yedirecek biri değilim. Oralarda daha aktif olmamız gerekiyor. Kulüpler de açıklamalarda biraz abartmış hale geldi. Yüz yüze görüşecek sıkıntıları yerinde paylaşarak konuşmak daha yakışır olacak."