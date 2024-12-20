Anderson Talisca'dan 'Fenerbahçe' açıklaması

Yayınlanma: 20.12.2024 - 00:48

Güncelleme: 20.12.2024 - 00:48

Eski Beşiktaşlı, Al-Nassr futbolcusu Talisca'nın transfer sezonu öncesi ismi gündemden düşmüyor.

Son olarak Suudi Arabistan basınınına göre, Talisca'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

İddiaların ardından X hesabından açıklama yapan Brezilyalı yıldız, "Nereye gittiğimi bilmiyorum" dedi.

Talisca'nın açıklaması şu şekilde:

"Bana teşekkür ediyorsun ama nereye gittiğimi bilmiyorum"

Vocês estão me agradecendo, mais eu não sei pra onde estou indo! ?????? — Andersontalisca (@talisca_aa) December 19, 2024



