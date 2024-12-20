Anderson Talisca'dan 'Fenerbahçe' açıklaması

Ünlü futbolcu Talisca'nın da forma giydiği Suudi Arabistan basınına göre, Talisca'nın Fenerbahçe'ye transfer olduğu iddia edildi. Talisca iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Anderson Talisca'dan 'Fenerbahçe' açıklaması
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2024 - 00:48

Eski Beşiktaşlı, Al-Nassr futbolcusu Talisca'nın transfer sezonu öncesi ismi gündemden düşmüyor.

Son olarak Suudi Arabistan basınınına göre, Talisca'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

İddiaların ardından X hesabından açıklama yapan Brezilyalı yıldız, "Nereye gittiğimi bilmiyorum" dedi.

Talisca'nın açıklaması şu şekilde:

"Bana teşekkür ediyorsun ama nereye gittiğimi bilmiyorum"



Etiketler: #fenerbahçe #Suudi Arabistan #anderson talisca

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