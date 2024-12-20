Anderson Talisca'dan 'Fenerbahçe' açıklaması
Ünlü futbolcu Talisca'nın da forma giydiği Suudi Arabistan basınına göre, Talisca'nın Fenerbahçe'ye transfer olduğu iddia edildi. Talisca iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Eski Beşiktaşlı, Al-Nassr futbolcusu Talisca'nın transfer sezonu öncesi ismi gündemden düşmüyor.
Son olarak Suudi Arabistan basınınına göre, Talisca'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI
İddiaların ardından X hesabından açıklama yapan Brezilyalı yıldız, "Nereye gittiğimi bilmiyorum" dedi.
Talisca'nın açıklaması şu şekilde:
"Bana teşekkür ediyorsun ama nereye gittiğimi bilmiyorum"
Vocês estão me agradecendo, mais eu não sei pra onde estou indo! ??????— Andersontalisca (@talisca_aa) December 19, 2024
Etiketler: #fenerbahçe #Suudi Arabistan #anderson talisca
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