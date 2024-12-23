Fenerbahçe, Talisca transferinde sona yaklaştı: Sözleşme ayrıntıları belli oldu!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız Anderson Talisca transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.
Fenerbahçe ara transfer dönemindeki bir numaralı hedefi Anderson Talisca ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ocak ayının ilk ses getirecek transferini Talisca ile yaptı. Buna göre Fenerbahçe, Talisca'yı satın alma opsiyonuyla kiralayacak.
SÖZLEŞME AYRINTILARI BELLİ OLDU
Sarı-lacivertliler, Talisca'nın 12 milyon Euro'luk maaşının yarısını ödeyecek. Brezilyalının satın alma opsiyonu ise 5 milyon Euro olacak. Fenerbahçe'nin sezon sonunda Talisca'nın opsiyonunu kullanması halinde oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
AL NASSR PERFORMANSI
3.5 yıldır formasını giydiği Al-Nassr ile 104 maça çıkan Talisca 76 gol, 10 asistlik istatistik yakaladı.
30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu 2016-18 yıllarında Beşiktaş'ta kiralık forma giymişti.
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