Fenerbahçe, Talisca transferinde sona yaklaştı: Sözleşme ayrıntıları belli oldu!

Yayınlanma: 23.12.2024 - 14:49

Güncelleme: 23.12.2024 - 14:49

Fenerbahçe ara transfer dönemindeki bir numaralı hedefi Anderson Talisca ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ocak ayının ilk ses getirecek transferini Talisca ile yaptı. Buna göre Fenerbahçe, Talisca'yı satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

SÖZLEŞME AYRINTILARI BELLİ OLDU

Sarı-lacivertliler, Talisca'nın 12 milyon Euro'luk maaşının yarısını ödeyecek. Brezilyalının satın alma opsiyonu ise 5 milyon Euro olacak. Fenerbahçe'nin sezon sonunda Talisca'nın opsiyonunu kullanması halinde oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

AL NASSR PERFORMANSI

3.5 yıldır formasını giydiği Al-Nassr ile 104 maça çıkan Talisca 76 gol, 10 asistlik istatistik yakaladı.

30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu 2016-18 yıllarında Beşiktaş'ta kiralık forma giymişti.