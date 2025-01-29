Transferde sürpriz gelişme: Fenerbahçe'den Ognjen Mimovic hamlesi!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, Kızılyıldız forması giyen 20 yaşındaki Sırp sağ bek Ognjen Mimovic'i renklerine bağlamak için anlaşma sağladığı iddia edildi.

Transferde sürpriz gelişme: Fenerbahçe'den Ognjen Mimovic hamlesi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2025 - 16:39

Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Kızılyıldız forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Ognjen Mimovic'in transferi için anlaşma sağladı.

SIRP BASINININ İDDİASI: "8'E GİDİYORDU"

Sırp basınında yer alan haberde; Kızılyıldız'ın bir süre önce 5.5 milyon Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro bonus karşılığı Saint Etienne ile anlaştığı ancak Mimovic'in Dusan Tadic ve Filip Kostic'in varlığı, Jose Mourinho etkisiyle Fenerbahçe'yi tercih ettiği kaydedildi.

BU SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNADI

Son 2 sezondur Kızılyıldız'ın as sağ beki olanı Mimovic, 33 resmi maçta oynadı ve 1 gol atıp 3 asist yaptı.

Mimovic, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta oynadı. 


Etiketler: #Ognjen Mimovic #fenerbahçe #Kızılyıldız #transfer

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