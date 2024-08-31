Transfere sıcak bakıyor: Milli stoper, Süper Lig'e geri dönüyor!

Yayınlanma: 31.08.2024 - 13:58

Güncelleme: 31.08.2024 - 14:09

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Savic ve Batagov'un ardından defans hattına bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor.

BRAGA, SERDAR SAATÇI TEKLİFİNE SICAK BAKIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Trabzonspor, Baniya'nın ayrılığı sonrası gündemine Braga forması giyen Serdar Saatçı'yı aldı. Braga'nın bordo-mavililerin Serdar Saatçı için yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifine sıcak baktığı iddia edildi.

BRAGA KARNESİ

Serdar Saatçı, Braga formasıyla 34 maça çıktı. Milli stoper bu karşılaşmalarda 2.448 dakika sahada kalırken 2 asistlik skor katkısı verdi.