Transferlerden komisyon aldığı öne sürülmüştü: Brad Friedel'dan iddialara ilk yanıt!

Beşiktaş'ın eski Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel, transferlerden komisyon aldığı yönündeki iddialar üzerine bir açıklama yaptı.

Transferlerden komisyon aldığı öne sürülmüştü: Brad Friedel'dan iddialara ilk yanıt!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2024 - 18:28

Önce Süper Lig'de Göztepe'ye 4-2, ardından da UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenilen Beşiktaş'ta kriz çıktı.

Üst üste yaşananlar, camiada şok etkisi yarattı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, önce Futbol A.Ş'deki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Arat, daha sonra yaptığı yazılı açıklamada 'özel sebepleri' nedeniyle başkanlığı da bıraktığını duyurdu.

SAMET AYBABA'DAN KOMİSYON İDDİASI

Ardından, geçen hafta salı gecesi Brad Friedel ile birlikte görevden alınan Samet Aybaba basın toplantısı düzenledi. Aybaba, Friedel'ın oyuncu satışlarından komisyon aldığını, hatta kendisine de komisyon teklif edildiğini duyurdu. Hasan Arat ise komisyon iddialarını yalanladı.

Eski başkan Arat, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Samet Aybaba, yıllık 27 milyon liralık bu sözleşmeyi imzalamadığım için böyle konuşuyor. Burada yazan primler de komisyon mu? Gençlerin arkasına saklanarak hainlik yapmasın. Benim kitabımda komisyon diye bir şey yazmaz, sadece alanlar bilir."

BRAD FRIEDEL'DAN İLK AÇIKLAMA

Gelişmelerin ardından Beşiktaş'ın eski Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel, iddialar üzerine Fanatik'e konuştu. Komsiyon aldığı iddialarını reddeden Friedel, "Tek bir anlaşmadan bile komisyon almadım. Avukatımla birlikteyim. Tüm gerçekler ortaya çıktığında gerçekten mutlu olacağım, ki yakında olacak" sözlerini sarf etti.


Etiketler: #Brad Friedel #beşiktaş #Komisyon

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