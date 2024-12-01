Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu: Beşiktaş'ta 3 eksik!

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı.

Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu: Beşiktaş'ta 3 eksik!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2024 - 17:30

Beşiktaş, Hatayspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Felix Uduokhai, Gabriel Paulista ve Ernest Muçi kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın kadrosu şu şekilde:


Etiketler: #beşiktaş #hatayspor #Kamp Kadrosu

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