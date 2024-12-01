Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu: Beşiktaş'ta 3 eksik!
Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş, Hatayspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu.
Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Felix Uduokhai, Gabriel Paulista ve Ernest Muçi kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın kadrosu şu şekilde:
Etiketler: #beşiktaş #hatayspor #Kamp Kadrosu
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