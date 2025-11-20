Trendyol 1. Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.11.2025 10:41:00
Trendyol 1. Lig'in 14. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Manisa FK, yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 14. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Manisa FK-Adana Demirspor (Manisa 19 Mayıs)

22 Kasım Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Atko Grup Pendikspor (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)

13.30 Bandırmaspor-Arca Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolu Atatürk)

19.00 İstanbulspor-Sakaryaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

23 Kasım Pazar:

13.30 Eminevim Ümraniyespor-Sipay Bodrum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK (Iğdır Şehir)

16.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Van Atatürk)

19.00 Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor (Esenler Erokspor)

24 Kasım Pazartesi:

20.00 Serikspor-SMS Grup Sarıyer (Bolu Atatürk)

