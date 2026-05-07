Trendyol 1. Lig play-off yarı finalinin adı belli oldu

Trendyol 1.Lig'de play-off 1. tur maçları tamamlandı. Bodrum'da oynanan maçta Bodrum FK, Pendikspor'u; Çorum'da oynanan mücadelede de Çorum FK, Keçiörengücü'nü ağırladı.

ÇORUM FK, KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜ PENALTI GOLÜYLE ELEDİ

Çorum FK - Keçiörengücü maçında ev sahibi ekip penaltı kazandı. Beyaz noktada topun başına geçen Fredy, 20. dakikada topu ağlara gönderdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve Çorum FK, Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

BODRUM FK 2 GOLLE TURLADI

Bodrum FK ise Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Muğla ekibinin gollerini Vinko Soldo (k.k) ve Taulant Seferi kaydetti.

YARI FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Süper Lig yolunda 1.Lig Play-Off Yarı Final müsabakasında Çorum FK ile Bodrum FK kozlarını paylaşacak. Turu geçen takım finalde normal sezonu 3. tamamlayan Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek.

FİNAL MAÇI KONYA'DA

Süper Lig'e yükselecek son takımı Konya Büyükşehir Stadyumun'da oynanacak olan final müsabakası belirleyecek.