Trendyol 1. Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
24 Ocak Cuma:
20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Şanlıurfaspor: Alpaslan Şen
25 Ocak Cumartesi:
13.30 Boluspor-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
13.30 Yeni Malatyaspor-Esenler Erokspor: Yusuf Ziya Gündüz
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler: Mehmet Ali Özer
19.00 Adanaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Süleyman Bahadır
26 Ocak Pazar:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Davut Dakul Çelik
13.30 MKE Ankaragücü-Erzurumspor FK: Fatih Tokail
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Ahlatcı Çorum FK: Erdem Mertoğlu
19.00 Kocaelispor-Siltaş Yapı Pendikspor: Yiğit Arslan
27 Ocak Pazartesi:
20.00 Sakaryaspor-Manisa FK: Raşit Yorgancılar
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