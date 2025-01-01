Trendyol 1 Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şu şekilde:
3 Ocak Cuma:
20.00 Kocaelispor-Alagöz Holding Iğdır FK: Erdem Mertoğlu
4 Ocak Cumartesi:
13.30 Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK: Ümit Öztürk
13.30 Yeni Malatyaspor-Boluspor: Burak Pakkan
16.00 MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü: Kadir Sağlam
19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay
5 Ocak Pazar:
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Erzurumspor FK: Batuhan Kolak
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK: Ömer Faruk Turtay
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Esenler Erokspor: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 Adanaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Ali Yılmaz
6 Ocak Pazartesi:
20.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği: Furkan Aksuoğlu
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