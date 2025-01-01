Trendyol 1 Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Yayınlanma: 01.01.2025 - 18:13

Güncelleme: 01.01.2025 - 18:13

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şu şekilde:

3 Ocak Cuma:

20.00 Kocaelispor-Alagöz Holding Iğdır FK: Erdem Mertoğlu

4 Ocak Cumartesi:

13.30 Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK: Ümit Öztürk

13.30 Yeni Malatyaspor-Boluspor: Burak Pakkan

16.00 MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü: Kadir Sağlam

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay

5 Ocak Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Erzurumspor FK: Batuhan Kolak

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK: Ömer Faruk Turtay

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Esenler Erokspor: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Adanaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Ali Yılmaz

6 Ocak Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği: Furkan Aksuoğlu