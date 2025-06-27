Süper Lig fikstür çekiminin yapılacağı tarihi TFF duyurdu. Derbi maç tarihleri ilk maçların oynanacağı tarihler sezonun ilk maçı gibi birçok bilgi netleşecek. Peki, Trendyol Süper Lig'de fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Süper Lig ne zaman başlayacak?

SÜPER LİG 2025-2026 FİKSTÜR ÇEKİMİ

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi, 4 Temmuz Cuma günü Riva'da gerçekleştirilecek. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimi Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak. Kura çekiminin yayıncı kuruluş beIN SPORTS tarafından şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile sona erecek.

İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.