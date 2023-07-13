Trendyol Süper Lig'de fikstür çekim tarihi açıklandı

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi tarihi açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2023 - 18:42
Trendyol Süper Lig'de fikstür çekim tarihi açıklandı
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2023-24 sezonu Trendyol Süper Lig'de fikstür çekim tarihi oldu. Fikstür çekiminin 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 19.30'da yapılacağı açıklandı. 

İşte TFF tarafından yapılan açıklama:

''2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig fikstür çekimleriyle ilgili detaylar belli oldu.

Trendyol Süper Lig fikstür çekimi 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinlikle gerçekleştirilecektir.

Trendyol 1. Lig fikstür çekimi ise 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''


2023-2024 sezonu süper lig

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