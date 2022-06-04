Trezeguet'nin menajerinden transfer açıklaması!
Transferde adı Beşiktaş ile anılan Trezeguet için açıklama geldi. Futbolcunun menajeri, geçen sezon Başakşehir'de oynayan oyuncunun geleceği hakkında konuştu.
Yeni sezon için ofansif hattını geliştirmek isteyen Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden biri de Trezeguet olmuştu. Siyah-beyazlılarla anlaştığı yönünde haberlerin yer almasının ardından futbolcunun menajeri Christian Emile bir açıklama yaptı.
BEŞİKTAŞ, TREZEGUET İLE ANLAŞTI MI?
Christian Emile, "Beşiktaş'ın Trezeguet ile anlaştığına ilişkin haberler doğru değil, ancak bazı Avrupalı kulüpler ile görüşmeleri sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.
GEÇEN SEZON NELER YAPTI?
Trezeguet, geçen sezon Medipol Başakşehir'de yarım dönem oynadı ve 13 maçta 6 gol 3 asistlik performans sergiledi. Mısırlı oyuncu, Aston Villa'da ise 2 maçta 1 gol kaydetmişti.
EN PARLAK DÖNEMİ KASIMPAŞA'DA
Mısırlı futbolcu, 2017-18 sezonunda çok başarılı bir grafik çizmişti. Trezeguet, Kasımpaşa formasıyla 33 maçta 16 gol 6 asistlik katkı verdi. 28 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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