Trezeguet'ten Samet Akaydin açıklaması!

Yayınlanma: 22.05.2023 - 23:18

Güncelleme: 22.05.2023 - 23:18

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Zorlu mücadelede iki gol atan Trezeguet, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"GÖRMEDİĞİM İÇİN ŞANSLIYIM"

Samet Akaydin olayıyla ilgili açıklama yapan Mısırlı futbolcu, "Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Yaşandığı sırada görmedim ve o an görmediğim için şanslıyım. Kötü hissettim görünce. Daha fazla da bir şey söylemek istemiyorum" şeklinde konuştu.

"KENDİ GOLÜM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Attığı ilk golün Batuhan'ın kendi kalesine attığının yazılması üzerine Mısırlı oyuncu şu sözleri kaydetti:

"Gollerim ve galibiyet için hamdolsun demek istiyorum. Umuyorum bunun üzerine inşa ederek devam edeceğiz hep birlikte. Belki kendi kalesine gol olarak yazıldı ama kaleye şut atan bendim. Benim attığım bir goldü, orta yapsam anlarım ama kaleye doğru vurduğum bir toptu. İstedikleri şekilde yazabilirler. Benim golüm değildi, kendi kalesine gol diye yazarlarsa o onların sorunu. Ben hak ettiğimi düşünüyorum, kendi golüm olduğunu düşünüyorum."