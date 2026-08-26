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Tribünde 'sarı torba' sallayan 5 kişiye ev hapsi

Tribünde 'sarı torba' sallayan 5 kişiye ev hapsi

26.08.2026 11:37:00
Güncellenme:
AA
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Tribünde 'sarı torba' sallayan 5 kişiye ev hapsi

Kocaelispor-Amed SF maçında tribünde sarı poşet sallamalarının ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik, 6222 sayılı kanuna muhalefet" gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kocaeli Stadyumu'nda 24 Ağustos'ta oynanan maç öncesinde "Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerden sarı poşet sallanarak rakip takım taraftarlarına yönelik tahrik edici eylemlerde bulunulması"na ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Haklarında 5237 sayılı TCK'nin 216. maddesi gereğince halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile 6222 sayılı Kanun'un 14. maddesi gereğince tehdit veya hakaret içeren tezahürat suçlarından soruşturma başlatılan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler hakkında, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

İlgili Konular: #Soruşturma #ev hapsi

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