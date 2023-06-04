Tribünden düşen River Plate taraftarı öldü, maç tatil edildi

Arjantin’in en üst düzey ligi Primera’da oynanan River Plate ve Defensa y Justicia takımlarının oynadığı müsabaka, bir taraftarın tribünden düşüp, hayatını kaybetmesi nedeniyle tatil edildi.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 04.06.2023 - 16:15
Tribünden düşen River Plate taraftarı öldü, maç tatil edildi
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River Plate takımının başkent Buenos Aires’teki Monumental Stadyumu’nda yaşanan olayın ardından polis ve itfaiyenin olay yerini kordon altına almasının sonrası, hakem Fernando Rapallini maçı durdurdu.

River Plate yönetimi taraftarın “olay yerinde” öldüğünü ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yazılı açıklamada, “Olay yerine polis ve çeşitli güvenlik güçleriyle birlikte tıbbi yardım anında ulaştı. Sivori Alta tribününün %90’ı doluydu. Düşme sırasında üçüncü tarafların bir dahli yoktu. Ayrıca tribünde herhangi bir şiddet olayı yaşanmadığı da teyit edildi” denildi.

Kulüp sonra ölen taraftarın adını Pablo Marcelo Serrano olarak açıkladı ve kurbanın yakınlarına başsağlığı diledi


BBC Türkçe
River Plate Arjantin taraftar Tribün

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