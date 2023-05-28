Süper Lig ekibinden Arjantinli futbolcu Angel Di Maria'ya yakın takip!

Yayınlanma: 28.05.2023 - 10:15

Güncelleme: 28.05.2023 - 10:19

Galatasaray, şampiyonluk yolunda salı günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maça konsantre olurken yönetim de yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldız Angel Di Maria’yı transfer etmek istiyor. Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Di Maria konusunda çalışmalara başladı. Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası’nı kazanan ve sezon sonu sözleşmesinin biteceği Juventus’taki geleceği belirsizliğini koruyan tecrübeli futbolcunun durumunu Galatasaray cephesi araştırıyor.

Angel Di Maria

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

35 yaşındaki oyuncu, bazı Arap kulüplerinden gelen tekliflere rağmen kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor. Erden Timur’un kısa süre içinde Di Maria’nın menajeriyle bir görüşme yapmayı planladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, tıpkı Mertens transferinde olduğu gibi Di Maria’ya da 1+1 yıllık sözleşme sunacağı kaydedildi.

KALEYE ADAY GÜNAY

Galatasaray’da yeni sezon öncesi Okan Kocuk’la yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, yerli kaleci transferi için Gaziantep FK’den Günay Güvenç’i gündemine aldı. 31 yaşındaki file bekçisinin, kulübüyle görüşmek ve transferine izin almak için Gaziantep’e gideceği öğrenildi.