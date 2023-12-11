Tribünden Seçil Erzan tezahüratı yapıldı: Arda Turan tepki gösterdi!

Yayınlanma: 11.12.2023 - 11:02

Güncelleme: 11.12.2023 - 11:12

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 10 Aralık'ta oynanan Şanlıurfaspor karşılaşmasında tribünlerle tartışma yaşadı.

Eyüpspor tribünlerinde yapılan küfürlü Seçil Erzan tezahüratlarının ardından teknik direktör Arda Turan ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

"NE GEREK VAR ŞİMDİ?"

Yapılan tezahüratlara sinirlenen Arda Turan, "Ne gerek var şimdi? Görüşeceğiz sizinle maçtan sonra" ifadelerini kullandı.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın davası devam ediyor.