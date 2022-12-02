TRT'de Hakan Şükür'ü hatırlatan spiker devre arasında yayından alındı

02 Aralık 2022 Cuma, 12:08

TRT'de Kanada - Fas karşılaşmasının spikeri Alper Bakırcıgil, Hakim Ziyech'in 4. dakikadaki golü sonrası Hakan Şükür'ün Dünya Kupası tarihindeki en hızlı golün sahibi olmasını hatırlatmasının ardından yayından alındı.

2022 Katar Dünya Kupası F Grubu'nda Fas ile Kanada karşı karşıya geldi.

Fas, Al Thumama Stadyumu'nda oynanan maçta Kanada'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Fas'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Hakim Ziyech ve 23. dakikada Youssef En Nesyri attı. Kanada'nın tek golü 40. dakikada Nayef Agüerd (Kendi kalesine) geldi.

Bu sonucun ardından Fas, grupta 7 puana yükseldi ve lider olarak üst tura çıktı. Fas, bir sonraki turda E Grubu'nu ikinci sırada bitiren İspanya ile karşılaşacak. Kanada ise turnuvayı grup aşamasında puansız olarak tamamladı.

TRT'DE "HAKAN ŞÜKÜR" DEĞİŞİKLİĞİ

Fas'ın attığı ilk golün ardından maçı sunan TRT spikeri Alper Bakırcıgil, Dünya Kupaları tarihindeki en erken golün Hakan Şükür tarafından atıldığını söyledi.

Bakırcıgil, “Erken gelen bir golle başladı mücadele ama, şunu belirtmek gerekiyor Dünya Kupası turnuvalarında tüm zamanların en hızlı golü Hakan Şükür tarafından atılmıştı Kore karşısında 11. Saniyede” dedi.

Bakırcıgil, Hakan Şükür'ün golünü hatırlatmasının ardından devre arasında yayından alındı. İkinci devrede maçı Cüneyt Kıran anlattı.

Öte yandan karşılaşmanın özet görüntülerinde ise bir başka spiker kullanıldı.