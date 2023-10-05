Ankaragücü forması giyen Alper Uludağ'ın eşi trafik kazası geçirdi

Yayınlanma: 05.10.2023 - 18:37

Güncelleme: 05.10.2023 - 18:37

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde forma giyen Alper Uludağ'ın eşi Zeynep Uludağ trafik kazası geçirdi.

MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel A Takım futbolcumuz Alper Uludağ'ın eşi Zeynep Uludağ'ın maddi hasarlı trafik kazası geçirdiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sağlık durumu iyi olan Zeynep Uludağ'a ve Uludağ ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."