Ankaragücü forması giyen Alper Uludağ'ın eşi trafik kazası geçirdi

MKE Ankaragücü, futbolcu Alper Uludağ'ın eşinin trafik kazası geçirdiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 18:37
Ankaragücü forması giyen Alper Uludağ'ın eşi trafik kazası geçirdi
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde forma giyen Alper Uludağ'ın eşi Zeynep Uludağ trafik kazası geçirdi. 

MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Profesyonel A Takım futbolcumuz Alper Uludağ'ın eşi Zeynep Uludağ'ın maddi hasarlı trafik kazası geçirdiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 

Sağlık durumu iyi olan Zeynep Uludağ'a ve Uludağ ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

 


Alper Uludağ MKE Ankaragücü trafik kazası

İlgili Haberler

Ankaragücü'ne imza atan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Fenerbahçe yanıtı!

Ankaragücü'ne imza atan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Fenerbahçe yanıtı!
Son Dakika: Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu dönemi

Son Dakika: Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu dönemi
Ankaragücü'nden Tolunay Kafkas'a veda töreni

Ankaragücü'nden Tolunay Kafkas'a veda töreni

En Çok Okunan Haberler