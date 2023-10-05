Ankaragücü forması giyen Alper Uludağ'ın eşi trafik kazası geçirdi
MKE Ankaragücü, futbolcu Alper Uludağ'ın eşinin trafik kazası geçirdiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde forma giyen Alper Uludağ'ın eşi Zeynep Uludağ trafik kazası geçirdi.
MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel A Takım futbolcumuz Alper Uludağ'ın eşi Zeynep Uludağ'ın maddi hasarlı trafik kazası geçirdiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Sağlık durumu iyi olan Zeynep Uludağ'a ve Uludağ ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Profesyonel A Takım futbolcumuz Alper Uludağ'ın eşi Zeynep Uludağ'ın maddi hasarlı trafik kazası geçirdiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) October 5, 2023
Sağlık durumu iyi olan Zeynep Uludağ'a ve Uludağ ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/1w0fPgbsOR
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