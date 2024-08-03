TSYD Kupası'nda Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni farklı geçti
MKE Ankaragücü, UBK İnşaat 57. TSYD Ankara Kupası'nda Gençlerbirliği'ni 4-0 yenerek kupayı 19. kez müzesine götürdü.
MKE Ankaragücü, UBK İnşaat 57. TSYD Ankara Kupası'nda Gençlerbirliği'ni 4-0 yenerek kupayı 19. kez müzesine götürdü.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada başkentin iki köklü kulübü karşı karşıya geldi.
MKE Ankaragücü, karşılaşmayı Tolga Ciğerci, Kitsiou, Efkan Bekiroğlu ve Bassagog'un golleriyle 4-0 kazandı.
MKE ANKARAGÜCÜ 19. KUPASINI ALDI
Sarı-lacivertliler bu galibiyetle, TSYD Ankara Şubesi kupasını 19. kez müzesine götürerek kupayı en fazla kazanan takım unvanını elde etti.
Düzenlenen törenle MKE Ankaragücü'nün şampiyonluk kupasını Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve TSYD Ankara Şubesi As Başkanı Orhan Kemal Erkılıç birlikte verdi.
Gençlerbirliği'ne ikincilik kupasını ise TSYD Ankara Şubesi Genel Sekreteri Ali Sait Kadıoğlu ve TSYD Yönetim Kurulu Üyesi Murat Gürgen takdim etti.
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