TSYD'ye kayyum atanmıştı: Dünya basınından karara tepki!

Yayınlanma: 25.10.2024 - 11:31

Güncelleme: 25.10.2024 - 11:35

Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne kayyum atanmasına bir tepki de dünya basınından geldi.

Bazı üyelerin asılsız ihbarları üzerine geçici olarak kayyum atanması TSYD şubelerini ayağa kaldırdı ve tepkiler çığ gibi büyüdü.

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, yaptığı açıklamada ''Değerli üyem, seçimi kaybetmiş malum kişilerin sosyal medyada yaptığı asılsız ihbar üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından bir tedbir olarak geçici bir süre TSYD Başkanlığı'ndan uzaklaştırılmış bulunuyorum.

Derneğe kayyum atanmıştır. Anadolu'dan gelen gazeteci arkadaşların usulsüz bir şekilde Genel Kurul'a davet edildiği ve seçimi böyle kazandığım iddia edilmektedir. Hiçbir üyemiz satın alınamaz, oyunu peşkeş çektirmez. Anadolu'dan başlayan hamleyi çekemeyenler sonunda dersini gene alacaktır. Bu kısa süreçte gene Levent'te olacağımı bilmenizi isterim. Biz seçimle geldik, seçimle gideriz. Sevgi ve saygılarımla'' ifadelerini kullandı.

DÜNYA BASINI TEPKİ GÖSTERDİ

TSYD'ye kayyum atanması sonrası olay dünya basınına kadar taşındı.

İşte dünya basınından TSYD'ye kayyum atanmasına gelen tepkiler:

AIPS International Sports Press Association

AIPS America

AIPS Europe

BREZİLYA

MACARİSTAN

SLOVENYA