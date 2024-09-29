Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaraylı futbolcuya sert eleştiri: 'Nereye koyarsan koy...'

Yayınlanma: 29.09.2024 - 15:31

Güncelleme: 29.09.2024 - 15:31

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Tugay Kerimoğlu, Sarı-Kırmızılıların Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı maçı TRT Spor'da yorumladı.

"FUTBOLUN ACIMA DUYGUSU YOKTUR"

Galatasaray'ın çok iyi başladığı maçı çok kötü tamamladığını belirten Kerimoğlu, "Futbolun acıma duygusu olmadığı gibi bazı şeylerin ciddiyetinden uzak kalırsanız bu tür sonuçlar karşınıza çıkabilir" ifadelerini kullandı.

"JELERT OLMUYOR"

Sarı-Kırmızılıların yeni transferlerinden Elias Jelert'in kötü performansına dikkat çeken Tugay Kerimoğlu, "Galatasaray takımında Jelert olmuyor. Nereye koyarsanız koyun olmuyor. İyi niyetinden bir şüphemiz yok ama bazı şeylerde ısrar etmek çok mantıklı değil gibi duruyor" şeklinde konuştu.

Büyük takım futbolcularının kaliteleriyle ön plana çıktıklarının altını çizen ünlü yorumcu, "İyi niyetlidir o ayrı. Jelert ile olmuyor" dedi.

BARIŞ ALPER'İN TOP KAYIPLARI

Barış Alper Yılmaz'ın top kayıplarına dikkat çeken Kerimoğlu, "Oyuna girdikten sonra 7 kere topla buluşmuş 7'si de rakibe. Oyundan tamamen uzak, konsantre olmamış" sözlerini sarf etti.

LUCAS TORREIRA SÖZLERİ

Orta sahada Lucas Torreira'nın önemine vurgu yapan Tugay Kerimoğlu, "Torreira o bölgede birdir. İkiyi, üçü siz belirlersiniz. Futbolun kalbi orta sahanın tam merkezidir. Torreira'nın yerine Berkan'ı koyabilir misin? İş burada başlıyor" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLUN DUYGUSU YOKTUR"

Futbolun acımasız bir spor olduğunu ve duygusunun olmadığını belirten Kerimoğlu, "Bu oyunun ana kuralı birinci dakikadan son düdüğe kadar oyun disiplini ve konsantrasyondan uzak olmayacaksın" dedi.

"ROLAND SALLAI HAZIR DEĞİL"

Roland Sallai'nin kötü bir futbolcu olmadığını aktaran ünlü yorumcu, "Dengeli bir görüntüsü var ama sanki hazır değil, yorgunluğu var ki süre almadığı halde. Bu oyunda Sallai'yi bir şekilde oynatmanız lazım" şeklinde konuştu.

MERTENS SÖZLERİ

PAOK maçı sonrası Mertens'le yaşadığı diyaloğu aktaran Tugay Kerimoğlu, "PAOK maçı sonrası soyunma odasından bir şey rica etmiştim, aldım. Mertens'e mental olarak mı, fiziksel olarak mı yorgunsun dediğimde "ikisi de" dedi. Yani haklı" sözlerini sarf etti.