Eski hakemler Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi: İptal edilen penaltıda karar doğru mu?
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Eski hakemler karşılaşmanın tartışmalı kararlarını değerlendirdi.
Eski hakemler, Süper Lig'in 7. haftasında 3-3 sona eren Galatasaray - Kasımpaşa maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
Mauro Icardi golden önce Nicholas Opoku'ya faul yaptı mı?
Deniz Çoban: orada Mauro Icardi geri geri gidiyor ve dengesini sağlamak istiyor. Fotoğraf olarak faul diyebilirsiniz. Ancak Icardı topu ayak içi ile kontrol ettikten sonra geri adım atıyor ve ay ucuyla rakibine basıyor. Arkadaki oyuncunun hareketlerini kısıtladığını düşünmüyorum. Normal akışta golü vermek en doğru karar.
Bahattin Duran: Nicholas Opoku ile Icardi'nin birbirine teması var. Onun da diziyle Icardi'yi bozduğunu da söyleyebiliriz. Opoku da ayağını uzatıyor. Oyuncular geri gelirken ayağınızı geri atmak durumundasınız. Icardi ayağı rakibe temas edince hemen kaldırıyor ve dönüyor. Bence devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Opoku, rakip sırtı kaleye dönükken, rakibini kaleye döndürmemek istiyor. Icardi de ilk fırsatta dönerek topa vuracak. Futbol içinde temiz bir mücadele, temiz bir gol.
Kasımpaşa'nın VAR müdahalesi ile iptal edilen penaltı kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Hakem görmüyor, yardımcıya bakıyor. Sanırım o şekilde karar verdi. Zaten burada top Ismael Jakobs'un sağ eline temas ettiyse bile, pozisyon ceza sahası dışında. Açılardan eline değdiğini anlamıyoruz. Göğüsten ele gelmiş olabilir. VAR, hiç olmayacak içi açıdan hakeme pozisyonu gösterdi. Orta hakem bu açılardan nasıl ele gelmediğine karar verdi? Bence el yok, ancak VAR ispatlayamadı. Burada iptal ceza sahası dışında diye iptal edilmeliydi.
Bahattin Duran: Bence de eline top gelmiyor. Bence Ali Şansalan, VAR'da tecrübesiyle iptal etti.
Bülent Yıldırım: Ele temas görmüyorum. Zaten pozisyon dışarıda. VAR da kendine emin olduğu için ele temas olmadığını dile getirdi. Seçilen görüntü açıları bence de doğru değil.
Kasımpaşa lehine 77. dakikada verilen penaltı kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Penaltı benim için çok net. Oyuncu arkada adam olduğunu ve topa vurduğunu biliyor. O elini indirecek.
Bahattin Duran:Oyuncu havaya çıktıktan sonra doğal olmayan şekilde kolunu açtı. Açık ve net penaltı. İlk penaltı iptali 4.26 dakika, ikinci penaltı 5.03 dakika! Bu ikisi 9.29 dakika. Toplamda maç 17.02 saniye maç durdu! 17 dakikaya, 6 dakika uzatma veremezsiniz!
Bülent Yıldırım: İzlerken 1-2 saniyede penaltı olduğuna karar verdik. Bu kadar geç karar vermeleri enteresan. Çok net bir penaltıydı, uzun sürmesini merak ettim.
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