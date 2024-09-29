Eski hakemler Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi: İptal edilen penaltıda karar doğru mu?

Mauro Icardi golden önce Nicholas Opoku'ya faul yaptı mı?

Deniz Çoban: orada Mauro Icardi geri geri gidiyor ve dengesini sağlamak istiyor. Fotoğraf olarak faul diyebilirsiniz. Ancak Icardı topu ayak içi ile kontrol ettikten sonra geri adım atıyor ve ay ucuyla rakibine basıyor. Arkadaki oyuncunun hareketlerini kısıtladığını düşünmüyorum. Normal akışta golü vermek en doğru karar.

Bahattin Duran: Nicholas Opoku ile Icardi'nin birbirine teması var. Onun da diziyle Icardi'yi bozduğunu da söyleyebiliriz. Opoku da ayağını uzatıyor. Oyuncular geri gelirken ayağınızı geri atmak durumundasınız. Icardi ayağı rakibe temas edince hemen kaldırıyor ve dönüyor. Bence devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Opoku, rakip sırtı kaleye dönükken, rakibini kaleye döndürmemek istiyor. Icardi de ilk fırsatta dönerek topa vuracak. Futbol içinde temiz bir mücadele, temiz bir gol.