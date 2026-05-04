Fenerbahçe'ye resmi yazı geldi: Roma'nın Oosterwolde için teklifi belli oldu

Ocak 2023'te Fenerbahçe'nin Parma'dan 6 milyon Euro'ya transfer ettiği Jayden Oosterwolde, sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılabilir. 25 yaşındaki futbolcu için Roma resmen devrede.

Sabah'ta yer alan habere göre; Roma, Oosterwolde için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İtalyan devinin Fenerbahçe'ye Hollandalı futbolcu için ilgi mektubu gönderdiği belirtildi.

AYRILIĞIN EŞİĞİNDE

Osterwolde'nin Roma'da oynamaya sıcak baktığı ve ayrılmak için yönetimden izin isteyeceği iddia edildi. Hollandalı savunmacının Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Oosterwolde, Fenerbahçe kariyerinde toplam 107 maçta forma giydi. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.