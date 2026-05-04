Fenerbahçe'ye resmi yazı geldi: Roma'nın Oosterwolde için teklifi belli oldu

4.05.2026 11:49:00
Serie A ekibi Roma'nın, Fenerbahçe'nin yıldızı Jayden Oosterwolde için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

Ocak 2023'te Fenerbahçe'nin Parma'dan 6 milyon Euro'ya transfer ettiği Jayden Oosterwolde, sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılabilir. 25 yaşındaki futbolcu için Roma resmen devrede.

Sabah'ta yer alan habere göre; Roma, Oosterwolde için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İtalyan devinin Fenerbahçe'ye Hollandalı futbolcu için ilgi mektubu gönderdiği belirtildi.

AYRILIĞIN EŞİĞİNDE

Osterwolde'nin Roma'da oynamaya sıcak baktığı ve ayrılmak için yönetimden izin isteyeceği iddia edildi. Hollandalı savunmacının Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Oosterwolde, Fenerbahçe kariyerinde toplam 107 maçta forma giydi. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

İstenen bonservis ücreti belli oldu: Fenerbahçe'den 2 kulübün talip olduğu Ederson için karar Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçları sonrası eleştirilerin odağında olan Ederson'a, 2 kulübün talip olduğu iddia edildi. Sarı lacivertli ekip, talep ettiği 22 milyon Euro'nun karşılanması halinde Brezilyalı kaleci ile yollarını ayırabilir.
Gerilim yaşandığı öne sürülmüştü... Fenerbahçe'den Ederson ve Tedesco iddialarına yanıt Fenerbahçe'den Ederson ve Domenico Tedesco arasında gerilim yaşandığına dair iddiaya yalanlama geldi.
Fenerbahçe Süper Lig şampiyonluk ihtimali ne? Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Fenerbahçe'nin kalan maçları Trendyol Süper Lig'in 32. haftası kapsamında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir karşısında 3 puanı alan taraf oldu. Galatasaray ise Samsunspor deplasmanından mağlubiyet ile ayrıldı. Karşılaşmaların sona ermesinin ardından Süper Lig'de puan farkı tekrardan 4'e düştü. Peki, Fenerbahçe Süper Lig şampiyonluk ihtimali ne? Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Fenerbahçe'nin kalan maçları