Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tümer Metin'den Galatasaraylı yıldıza övgü: 'Avrupa'nın ilk 5'inde'

9.04.2026 12:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray'ın Göztepe'yi mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Uğurcan Çakır'ın performansıyla ilgili konuşan Metin, "Bence şu anda Türkiye'nin en iyisi belki Avrupa'nın da ilk 5'inde" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmayı değerlendiren Tümer Metin, sarı-kırmızılıların yıldızı Uğurcan Çakır için dikkat çeken bir iddiada bulundu. 

Tümer Metin'in Asist Analiz YouTube kanalında yaptığı açıklama şöyle:

"Büyük kaleci aynı zamanda büyük karakter. Bence şu anda Türkiye'nin en iyisi belki Avrupa'nın da ilk 5'inde bana kalırsa. Şampiyonlar Ligi'nde ve A Milli Takım'da yaptıklarıyla hak ediyor net.

Bence karakter olarak da çok düzgün bir kardeşimiz, yakışıyor yani. Milli Takım'a da yakışıyor. Galatasaray, Muslera'dan sonra kaleci boşluğunu doğru bir isimle doldurdu. 35 milyon Euro çok konuşuldu ama iyi oyuncu parayı alır, uzatmayın abi."

İlgili Konular: #galatasaray #uğurcan çakır #Tümer Metin

