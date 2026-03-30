Tümer Metin'den Victor Osimhen iddiası: 'Ameliyat sonrası minimum 4 hafta...'

30.03.2026 09:23:00
Futbol yorumcusu Tümer Metin, Victor Osimhen'le ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Osimhen'in yaşadığı sakatlığın kendisinin de başından geçtiğini belirten Tümer Metin, Nijeryalı yıldızın sahalara hangi maçla döneceğini açıkladı.

Liverpool maçında sakatlanan Victor Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği merak konusu. Futbol yorumcusu Tümer Metin, konuyla ilgili NOW'da açıklamalar yaptı.

"AMELİYAT SONRASI MİNİMUM 4 HAFTA"

Osimhen'le aynı yerden kolunun kırıldığını belirten Tümer Metin, "Ameliyat, platin takılıyor oraya, çivileniyor. Minimum 4 hafta. Bizim zamanımızda da öyle söylendi, ameliyattan sonra 4 hafta. Sonra bir atel takıyorlar, daha da koruyarak" dedi.

Osimhen'in Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili görüşünü paylaşan Tümer Metin, şöyle konuştu:

“Osimhen'i Liverpool maçında oynatmayan şey; o kırık dengeni bozar. Genişleyemiyorsun, direnemiyorsun, hareketi, koordinasyonu engelleyen bir şey ama ameliyattan sonraki süreç, atelle 4 haftada dönebilirsin. Ben 26 Nisan'daki Fenerbahçe derbisinde atelle oynayacağını düşünüyorum.”

