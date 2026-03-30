Tümer Metin'den Victor Osimhen iddiası: 'Ameliyat sonrası minimum 4 hafta...'

Liverpool maçında sakatlanan Victor Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği merak konusu. Futbol yorumcusu Tümer Metin, konuyla ilgili NOW'da açıklamalar yaptı.

"AMELİYAT SONRASI MİNİMUM 4 HAFTA"

Osimhen'le aynı yerden kolunun kırıldığını belirten Tümer Metin, "Ameliyat, platin takılıyor oraya, çivileniyor. Minimum 4 hafta. Bizim zamanımızda da öyle söylendi, ameliyattan sonra 4 hafta. Sonra bir atel takıyorlar, daha da koruyarak" dedi.

Osimhen'in Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili görüşünü paylaşan Tümer Metin, şöyle konuştu:

“Osimhen'i Liverpool maçında oynatmayan şey; o kırık dengeni bozar. Genişleyemiyorsun, direnemiyorsun, hareketi, koordinasyonu engelleyen bir şey ama ameliyattan sonraki süreç, atelle 4 haftada dönebilirsin. Ben 26 Nisan'daki Fenerbahçe derbisinde atelle oynayacağını düşünüyorum.”