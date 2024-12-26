Tümer Metin'den 2 futbolcu için ayrılık iddiası: 'Uçağa tekme tokat bindiririm'

Yayınlanma: 26.12.2024 - 20:40

Güncelleme: 26.12.2024 - 20:40

Ünlü yorumcu, adı ayrılık dedikodularına karışan iki futbolcuya değindi.

Fenerbahçe'de transferleri kimin yaptığının belli olmadığını dile getiren Tümer Metin, "Maximin ilk yarıyı çok kötü geçiren Fenerbahçeli futbolcu. Kim aldı? Kimileri Acun Ilıcalı diyor, kimileri Mourinho'nun isteği diyor. Mourinho'nun isteğiyse neden faydalanmıyorsun. Bu kadar para niye verildi?" ifadelerini kullandı.

SAINT-MAXIMIN VE EN-NESYRI İDDİASI

Saint-Maximin ve En-Nesyri için kulüp arandığını öne süren Tümer Metin, "Şimdi kiralık gönderebilmek için yer arıyorlarmış En-Nesyri ile Maximin'i. Kadroda yer açabilmek adına. Bir teklif varsa uçağa tekme tokat bindiririm. Ali Koç uçağını versin, böyle ite kaka bindirip hadi eyvallah vedalaşırım" şeklinde konuştu.

Tümer Metin son olarak Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde 4 takviye yapması gerektiğini bildirdi.

TÜMER METİN'DEN FENERBAHÇE'YE TRANSFER ÖNERİSİ

Ünlü yorumcu, Fenerbahçe'nin 2 stoper ve 2 santrfor transferi yapması gerektiğini vurguladı.