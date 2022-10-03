Tümer Metin'den Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu: Tarihte yeri olmayacak...

"TAHMİN EDİLENDEN UZAK BİR DERBİ"

"Tahmin edilenden çok uzak bir derbi olduğu kesin. En azından bir takımın galibiyete daha yakın olabilecek kadar oyun oynayacağını düşünüyordum. Zaman zaman böyle derbiler olur. Ligin bu haftalarında hemen hemen tüm büyük takımlar, kendi aralarındaki maçlarda daha konjonktür maçı oynuyorlar. Kaybetmemek daha kıymetli oluyor. Ligin başı, vakit daha var, şimdi yara almaktansa günü kayıpsız geçen çok maça sahip olduk son 5-6 senede."