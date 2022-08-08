Tümer Metin'den Arda Güler için çarpıcı sözler: Herkese çok doluyum

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:09

Spor Toto Süper Lig'in açılış maçında Fenerbahçe, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin ve Elvic Balic karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.



"ARDA'NIN İSPAT DERDİ YOK"

Tümer Metin, Arda Güler'in kendisini ispat etmeye ihtiyacı olmadığını vurguladı. Metin, "Arda'nın bir şeyi ispat derdi olmamalı. O köprüyü geçti. Jorge Jesus'a bile olmamalı. Haza futbolcu. Real Madrid'e giden Elvir Balic kadar iyi futbolcu. Adam Real Madrid'e gitti! Daha ispat derdi yok. Takıma, camiaya ispat derdi yok. İnce yapacak, yapmayacak, kötü oynayacak, oynamayacak. Arda futbolcu. Bunu ona söyleyeceksin ve vereceksin" dedi.

"HERKESE ÇOK DOLUYUM"

Arda Güler'in oynamaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Metin, "Arda bir oynayabilse işler kolaylaşacak. Ben öyle olacağına inanıyorum. Çok büyük sorumluluk hissediyor. Ben yapacağına inanıyorum. Sadece oynamaya ihtiyacım var. Arda konusunda herkese çok doluyum. Bırakın çocuk oynasın ya. Kötü oynasın ama oynasın" ifadelerini kullandı.

Elvir Balic de genç futbolcudan övgü dolu sözlerle bahsetti. Balic, "Arda Güler'in futbolculuğu tartışılmaz. Müthiş bir oyuncu. İnşallah girdiği bu mücadeleden galip çıkar" diye konuştu.

