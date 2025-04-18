Tümer Metin'den Galatasaray iddiası: 'Rahat değiller'

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçı olan Galatasaray - Bodrum FK karşılaşmasını değerlendirdi. Metin, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında da konuştu.

Tümer Metin'den Galatasaray iddiası: 'Rahat değiller'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 14:07

Tümer Metin, Süper Lig'de 32. hafta maçları öncesi şampiyonluk yarışını Asist Analiz'de değerlendirdi.

FENERBAHÇE SÖZLERİ 

Fenerbahçe'nin kredisinin kalmadığını ifade eden Tümer Metin, "Fenerbahçe takılırsa kaybeder. Şampiyonluğun son haftalara kalacağı kesin. Ben Fenerbahçe'nin bu dakikadan sonra takılacağını düşünmüyorum. Beşiktaş maçına içeride beraberlik diyordum ama Samsun'a puan kaybedince artık derbiyi yüzde 100 kazanmak zorunda diye görüyor. Şampiyon olmak istiyorsan artık Beşiktaş'ı yeneceksin. Kredisi yok Fenerbahçe'nin, bir beraberlikte dahi biter" dedi.

Galatasaray'ın Bodrum FK maçında puan kaybetmeyeceğini öne süren Tümer Metin, "Galatasaray, Bodrum maçında puan kaybetmez. Bodrum son haftalarda iyi durumda, Fenerbahçe dışında gol yemiyorlar ama bir sürpriz bekliyor musun dersen hayır. Olabilir, Bodrum gelip puan alabilir ama ben beklemiyorum açıkçası. İkisi de bu haftayı üçer puanla kapatır" şeklinde konuştu.

GALATASARAY İDDİASI 

Galatasaray'ın kalan haftalarda puan kaybedeceğini iddia eden Tümer Metin, "Benim inancım Galatasaray bir yerde puan kaybedecek. Trabzon zor deplasman. Orada kazanmak kolay iş değil. Göztepe zor deplasman. İçeride kümede kalma savaşı veren takımlarla oynayacak. Oralar zor işler, herkes can havlinde. Zor maçları var Galatasaray'ın, rahat değiller yani" diyerek sözlerini noktaladı.


Etiketler: #Tümer Metin #fenerbahçe #galatasaray

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