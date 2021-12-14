Ünlü piyanist Fazıl Say: Beethoven sağır olacağına Gustavo sakat kalsaydı
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep'e 3-2 kaybettiği maçın ardından ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya paylaşımında bulundu. Say, "Beethoven sağır olacağına Gustavo sakat kalsaydı" diyerek tepkisini gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu.
Karşılaşmadan 3-2'lik yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, lider Trabzonspor ile puan farkını kapatma isteğindeyken, bordo-mavililerin 12 puan gerisinde kaldılar.
Fenerbahçe taraftarlığıyla bilinen ünlü piyanist Fazıl Say, kişisel Twitter hesabından maça dair bir paylaşımda bulundu.
Bizim Crespo da eski Yusuf’u hatırlatıyor değil mi? Telefon kabinesinde 5 kişiyi 15 dakika çalıma dizen tarz. Bale hareketleri. Artistik görünüyor..— Fazıl Say (@fazilsaymusic) December 13, 2021
3-2 yenik durum Hiç iyi değil. @Fenerbahce
Serdar da havaya girmiş artistik, topukla orta yapmalar filan… önce gol at!!
Say, "Bizim Crespo da eski Yusuf’u hatırlatıyor değil mi? Telefon kabinesinde 5 kişiyi 15 dakika çalıma dizen tarz, bale hareketleri. Artistik görünüyor.. 3-2 yenik durum hiç iyi değil. Serdar da havaya girmiş artistik, topukla orta yapmalar filan… Önce gol at!!" ifadelerini kullandı.
Ünlü piyanist, "Adamlar 49 metreden çakıyor gol oluyorsa bunda Ali Koç’un ne suçu var bilemedim. Ne yapsın? Antep'te sahayı mı uzatsın genişletsin? Gustavo neden oynadı hala anlamıyorum. Ve kızıyorum. Beethoven sağır olacağına Gustavo sakat kalsaydı…" diyerek tepkisini belirtti.
Video Haberler
- ''Pamuk mu kullanılacak?''
- Aliyev'den hakemlere veryansın
- Sosyal medyada gündem oldu
- Doğu Demirkol'dan Melis Sezen taklidi
- 'Çok sancılı olacak' deyip duyurdu
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- Hayvanlar da geçinemiyor: Mamaya büyük zam
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
- Özdağ, Atatürk büstü çıkarıp masaya koydu
- Marmara Denizi'nde büyük panik
En Çok Okunan Haberler
- Müge Anlı'dan Serkan Kıyak hakkında açıklama
- Özgür Demirtaş'ın asgari ücret açıklaması gündem oldu
- Asgari ücret kararını beklemediler, personele dev zam
- Merkez Bankası dolara müdahale etmişti
- Serkan Kıyak'ın ailesi ilk kez konuştu
- Japonlar Erdoğan'ın planını açıkladı
- Rusya'da bomba saldırısı düzenlendi
- Dolar fırladı: Erdoğan'dan kritik görüşme
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- 'Devlet artık karar vermeli'