Tümer Metin'in babası Mehmet Ali Metin yaşamını yitirdi
Eski milli futbolcu Tümer Metin'in babası Mehmet Ali Metin, yaşamını yitirdi. Tümer Metin, acı haberi Instagram hesabından paylaştı.
Eski futbolcu Tümer Metin, babasının yaşamını yitirdiğini kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.
Metin, acı haberi "Her daim gülen yüzü ve mutlu bakan mavi gözleriyle 13 ay boyunca hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik. Herkesin Ali Babası, benim idolüm, canım babamın cenazesi yarın 19 Temmuz 2022 Salı günü Kozlu Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kozlu Mezarlığı’nda defnedilecektir" ifadeleri ile paylaştı.
Video Haberler
- Belediye plajında çalışanları darbettiler!
- Videoda izlediğini evde deneyince patlama yaşandı
- Altın madeni ve kamu görevlileri için harekete geçildi
- İşverenin 'asgari ücret' oyununu açıkladı
- TTB o imam için harekete geçti
- Gaziantep'te orman yangını!
- Cengiz Gökçel'den Çamlıbel Barınağı'nın AVM'ye dönüştürü
- Ayçiçeğindeki tırtıl istilasına karşı çağrı
- Yıldız futbolcuya polis şoku!
- Hırsız balkondan kendisine fırlatılan tencereyi de çaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- YKS sonuçları açıklandı!
- Duygusal bağ koptu!
- Şeyhleri öldü cemaat karıştı: 'Kaset' tehdidi
- '8 saat mesaiyi eleştirmemiz lazım'
- Erdoğan'ın ziyaretlerine erteleme
- 'Bu düzen baştan aşağı değişmeli...'
- AKP'li belediye, İBB ekiplerini içeri almadı
- 'Cumhur' eriyor, 'Millet' yükseliyor
- 5’li çete lobisine ret!
- O müdür hakkında yeni gelişme!