Tümer Metin'in babası Mehmet Ali Metin yaşamını yitirdi

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 23:26

Eski futbolcu Tümer Metin, babasının yaşamını yitirdiğini kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Metin, acı haberi "Her daim gülen yüzü ve mutlu bakan mavi gözleriyle 13 ay boyunca hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik. Herkesin Ali Babası, benim idolüm, canım babamın cenazesi yarın 19 Temmuz 2022 Salı günü Kozlu Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kozlu Mezarlığı’nda defnedilecektir" ifadeleri ile paylaştı.