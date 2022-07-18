Tümer Metin'in babası Mehmet Ali Metin yaşamını yitirdi

Eski milli futbolcu Tümer Metin'in babası Mehmet Ali Metin, yaşamını yitirdi. Tümer Metin, acı haberi Instagram hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 23:26
Tümer Metin'in babası Mehmet Ali Metin yaşamını yitirdi
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Eski futbolcu Tümer Metin, babasının yaşamını yitirdiğini kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Metin, acı haberi "Her daim gülen yüzü ve mutlu bakan mavi gözleriyle 13 ay boyunca hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik. Herkesin Ali Babası, benim idolüm, canım babamın cenazesi yarın 19 Temmuz 2022 Salı günü Kozlu Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kozlu Mezarlığı’nda defnedilecektir" ifadeleri ile paylaştı.


Ali Metin Tümer Metin Spor Yorumcusu
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