Tuncay Şanlı, Arda Turan'ın serisini bitirdi
Tuncay Şanlı'nın çalıştırdığı Sakaryaspor, 5 maçlık galibiyet hasretini Arda Turan'ın takımı Eyüpspor karşısında bitirdi. Eyüpspor, bu sezon 1. Lig'de ilk kez yenildi.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sakaryaspor 2-0'lık skorla kazandı.
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 56. dakikalarda Kabongo Kasongo kaydetti.
84. dakikada Caner Erkin direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi ve Eyüpspor kalan dakikaları 1 kişi eksik oynadı.
1. Lig'e 6'da 6 galibiyet alarak başlayan Eyüpspor, ilk kez yenilerek puan kaybetti ve 18 puanda kaldı.
Sakaryaspor ise 5 maçlık galibiyet hasretini bitirdi ve puanını 8'e çıkardı. Sakaryaspor'un yeni hocası Tuncay Şanlı ise 3. maçında ilk kez kazandı.
Eyüpspor, gelecek hafta Bodrumspor'u ağırlayacak. Sakaryaspor ise Manisa FK deplasmanına gidecek.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi!
- Çatışma anı ortaya çıktı!
- 'Uyarıyorum, o görüntüleri silsinler'
- Saldırının ardından Bakan Yerlikaya'yı sorumlu gösterdi
- İşte İçişleri Bakanlığı önündeki patlama anı!
- Saldırı öncesi gaspedip öldürmüşler
- Doğalgaza zam geldi!
- Soylu'ya yakın Ebabil Harekatı'ndan ilginç paylaşım
- Fatih Altaylı'dan Dilan Polat ve Engin Polat'a teşekkür
- Sigaraya zam geldi! Alkole de zam kapıda...