Tuncay Şanlı, Arda Turan'ın serisini bitirdi

Tuncay Şanlı'nın çalıştırdığı Sakaryaspor, 5 maçlık galibiyet hasretini Arda Turan'ın takımı Eyüpspor karşısında bitirdi. Eyüpspor, bu sezon 1. Lig'de ilk kez yenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2023 - 21:34
Tuncay Şanlı, Arda Turan'ın serisini bitirdi
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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sakaryaspor 2-0'lık skorla kazandı.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 56. dakikalarda Kabongo Kasongo kaydetti.

84. dakikada Caner Erkin direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi ve Eyüpspor kalan dakikaları 1 kişi eksik oynadı.

1. Lig'e 6'da 6 galibiyet alarak başlayan Eyüpspor, ilk kez yenilerek puan kaybetti ve 18 puanda kaldı.

Sakaryaspor ise 5 maçlık galibiyet hasretini bitirdi ve puanını 8'e çıkardı. Sakaryaspor'un yeni hocası Tuncay Şanlı ise 3. maçında ilk kez kazandı.

Eyüpspor, gelecek hafta Bodrumspor'u ağırlayacak. Sakaryaspor ise Manisa FK deplasmanına gidecek.


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