Tuncay Şanlı: 'Ciddi anlamda rezil olduk'

TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un teknik direktörü Tuncay Şanlı, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı. Şanlı, " Ciddi anlamda rezil olduk, hiç yakışmadı" dedi.

AA
Yayınlanma: 12.12.2023 - 17:12
Tuncay Şanlı: 'Ciddi anlamda rezil olduk'
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Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'in saldırıya uğramasına ilişkin, "Bütün paydaşların suçu var. Umarım bu yaptırımlar daha şiddetli olur" dedi.

Şanlı, Rüstemler Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, hakem Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

'CİDDİA ANLAMDA REZİL OLDUK'

"Futbol konuşamıyoruz maalesef. Daha önce de dile getirmiştim, hep hakem konuşuyoruz, hakem üzerinden yorumluyoruz ama kendimizi suçlamıyoruz, yetkililer kendini suçlamıyor" diye konuşan Şanlı, şunları kaydetti:

"Futbol konuşmanın bir anlamı da yok. Ciddi anlamda rezil olduk, hiç yakışmadı. Bizler nasıl hata yapabiliyorsak teknik adamlar, oyuncular olarak. Hakem de insan, o da hata yapabilir. Bütün paydaşların suçu var. Umarım bu yaptırımlar daha şiddetli olur. Kınıyoruz ama her zaman kınadığımız gibi sonuç elde edemiyoruz maalesef sadece konuşuyoruz. İcraata geçmiyoruz umarım bu sefer icraata geçilir."

Öte yandan, Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Sakaryasporlu futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Yeşil-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.


Tuncay Şanlı Halil Umut Meler sakaryaspor

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