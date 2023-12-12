Vincenzo Montella'dan Halil Umut Meler tepkisi: 'Vahşi saldırıyı nefretle kınıyorum'
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Montella, 'Vahşi saldırıyı nefretle kınıyorum' dedi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.
Montella yaptığı açıklamada, "Dün akşam oynanan Süper Lig karşılaşmasının sonunda, FIFA hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılan vahşi saldırıyı nefretle kınıyorum. Üzülerek takip ettiğim bu görüntülerin bir daha yaşanmamasını diliyor, sporda şiddetin asla yerinin olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Meler'e acil şifalar diliyor, yaşanan bu olayda hakemlerimizin yanında olduğumuz ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
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