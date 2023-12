Halil Umut Meler’e memleketi Selçuk’tan destek

Yayınlanma: 12.12.2023 - 16:34

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca’nın Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e saldırarak darp etmesine İzmir’den tepki geldi. İzmir bölgesi hakemi Meler’in memleketi Selçuk’ta belediye başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in çağrısıyla İstasyon Meydanı’nda toplanan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve yurttaşlar saldırıyı kınadı.

“HUKUKSUZLUK, KURALSIZLIK VE YANIMA KÂR KALIR ANLAYIŞI”

Halil Umut Meler’in Efes Selçuk’un ve Türkiye’nin gururu olduğunu belirten Başkan Sengel; “Efes Selçuk’lu kardeşimiz FIFA Kokartlı Hakem Halil Umut Meler 11 Aralık’ta oynanan Ankaragücü- Rizespor Maçı’nın bitiminde Ankaragücü Kulübü Başkanı ve çevresindekiler tarafından saldırıya uğradı. Ev sahibi takım başkanının bu tavrı bu gece sadece Umut’a değil, spora ve sportmenliğe, futbol camiasına ve ülkemizin uluslararası itibarına zarar vermiştir. Bu aymazlığın, kanun ve ahlak tanımamazlığın cesareti ise son 20 yıldır ülkeyi yönetenlerin getirdiği hukuksuzluk ve kuralsızlığa olan teşvikinden kaynaklıdır. Bu saldırının yasal süreci için Halil Umut Meler’e her türlü hukuki desteği Efes Selçuk’tan sağlayacağız” dedi.

“ŞİDDET HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ”

Şiddet karşısında tüm yurttaşlar adına kaygılandıklarını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; “Umut kentimizin çocuğu, hepimizin kardeşidir. Spordan sokaklara, trafikten evlerimize kadar ülkemizi sarmış şiddet ve kuralsızlık halinin bir yansımasını, ‘ne yaparsam yapayım yanıma kâr kalır’ anlayışını tüm ülke canlı yayında gördü dün akşam. Kanunların, kuralların herkes için olduğunu, kendini ayrıcalıklı gören, bir zihniyet tarafından korunduğu kollandığını hissedenlerin aklından geçen her şeyi gerçekleştirme ihtimalinden hep beraber kaygı duyuyoruz. Bugün artık hayatın her alanında ayyuka çıkmış şiddete karşı Efes Selçuk’ta yan yanayız ve bu duruşun tüm Türkiye’de karşılık bulmasını bekliyoruz. Artık bu ülkede huzuru, düzeni geçtik, can güvenliğini sağlanmasını çığlık atarcasına talep eder hale geldik. Şiddeti uygulayan maganda sevenler, bu ülkede vandalizmin geldiği noktayı hepimiz gösterdi. Şiddet hiçbir şekilde kabul edilemez ve hiçbir gerekçe de şiddetin karşılığı olamaz” dedi.

“GEÇMİŞ OLSUN EFES SELÇUK”

Şiddete karşı yan yana ve net bir duruş sergilemenin önemine değinen Filiz Ceritoğlu Sengel; “Şiddete karşı yan yanayız ve bu duruşun bütün ülkeye yayılmasını temenni ediyoruz. Şiddet kültüründen ve bunu sahiplenen anlayıştan ivedilikle sıyrılmamız gerekli. Kitlelerin izlediği bir spor karşılaşmasında, sokakta ya da herhangi bir yerde şiddete dair bir kare görmek hepimizi fazlasıyla yoruyor, buna artık dur demek zorundayız. Hissettiğim şudur ki; bire bir yaşamış birisi olarak söylüyorum; şiddet meyilli olan ve şiddet uygulayan insanların en büyük destekçisi aslında bu kişileri, kendine benzeyen, hukuku, kanunu hiçe sayan ve halen daha kabullenen insanlardır. Üzüldüğümüz, toplumda yayılan şiddetin Üzüldüğümüz; toplumda yayılan şiddetin, barış ve dostluğun sporu olması gereken futbola da sıçramış olmasıdır. Geride futbol tarihimizde kapkara bir leke bırakan bu saldırıyı tüm Efes Selçuk halkı adına şiddetle kınıyor, kardeşimiz Halil Umut Meler’e, ailesine ve Efes Selçuk’a bir kez daha geçmiş olsun diliyoruz” diye konuştu.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN SALDIRIYA TEPKİ

Efes Selçuk’ta faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de yaptıkları açıklamalarla Halil Umut Meler’e yönelik gerçekleştirilen saldırı karşısında açıklama yaptı. Eğitim- İş Başkanı Yaşar Şakar saldırının kabullenemez olduğunu belirterek; “Hepimiz Halil Umut Meler’in yanındayız, destekçisiyiz. Bundan sonraki sürecin de takipçisi olacağız” dedi.

Eğitim – Sen Selçuk Temsilcisi Özlem Ok Say sporda şiddetin kabul edilemez olduğunu belirterek; “Sadece futbol sahalarında değil hastanede, sokakta ve Sosyal hayatın her alanın da şiddete karşı acilen gerekli düzenlemeler yapılmalı ve yaptırımlar uygulanmalıdır. Toplum olarak her türlü şiddetin karşısında mağdurların yanında “amasız” ve “fakatsız” durmalıyız” ifadelerini kullandı.

ÇYDD Selçuk Şubesi Başkanı Metin Çıtak Halil Umut Meler’in Efes Selçuk’un bir değeri olduğunu belirterek; “Yaşanan bu insanlık dışı saldırı karşısında Halil Umut evladımıza ve ailesine geçmiş olsun diliyorum” şeklinde konuştu.

Halil Umut Meler’i yetiştiren öğretmenlerden Bahadır Uygur; “Çocuğumun arkasındayım. Sonuna kadar bu konunun takipçisi olacağım” dedi. Efes Selçuk’ta faaliyet gösteren spor kulüpleri adına açıklama yapan Murat Sengel; “Selçuk’ta faaliyet gösteren spor kulüpleri adına bu olayı şiddetle kınıyoruz. Sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz” diye konuştu.