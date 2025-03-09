Tuncay Şanlı'dan müthiş başlangıç: 11 maçlık serisini sona erdirdi!
Çorum FK, TFF 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
Tuncay Şanlı yönetiminde ilk maçına çıkan Çorum FK, TFF 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldu.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.
Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Atakan Akkaynak ve 53. dakikada Eren Karadağ kaydetti.
Gençlerbirliği'nin tek golü ise 71. dakikada Leo Gaucho'dan geldi.
11 MAÇLIK SERİSİNİ SONA ERDİRDİ
11 maçtır yenilmeyen Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Çorum FK, Tuncay Şanlı ile çıktığı ilk maçta 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Çorum ekibi, 42 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti.
Yenilmezlik serisi sona eren Gençlerbirliği ise 48 puanda kaldı ve 3. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Gençlerbirliği, İstanbulspor'a konuk olacak. Çorum FK ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
Etiketler: #Tuncay Şanlı #Çorum FK #Gençlerbirliği
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