Tuncay Şanlı'dan transfer açıklaması: 'Orta saha ve hücum bölgesinde...'

Ümraniyespor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Çorum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Şanlı, transfere ilişkin, "Transfer olabilir, orta saha ve hücum bölgesinde ama olmazsa da başkanımıza neden transfer yapmadınız diyemem. Elimizde iyi bir oyuncu grubu var" ifadelerini kullandı.

AA
Yayınlanma: 13.08.2024 - 09:15
Tuncay Şanlı'dan transfer açıklaması: 'Orta saha ve hücum bölgesinde...'
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TFF 1. Lig'de ilk hafta maçında sahasında Ahlatcı Çorum FK'yi 3-0 mağlup eden Central Hospital Ümraniyespor'un teknik direktörü Tuncay Şanlı, sezona galibiyetle başlamanın moral açısından önemli olduğunu söyledi.

Ümraniye'de oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuncay Şanlı, "Önemli galibiyet. Sezona galibiyetle başlamak moral açısından değerliydi. Skor önemli ama daha önemlisi yapacağımız organizasyonlardı" ifadelerini kullandı.

"HOCALAR HER ZAMAN TRANSFER BEKLER"

Rakibin neler yapabileceğini bildiklerini anlatan Şanlı, "Hem kontrollü oynadık, doğaçlama oyunumuz da vardı. Oyuncularımın 3-0 olduktan sonra oyun planından kopmamaları ben ve ekibimi mutlu etti. İlk adım önemliydi, hedefler doğrultusunda bu şekilde iyi başlamak, coşkulu başlamak ve oyunu bırakmamak değerliydi. Teknik ekip olarak, düşündüklerimizi sahada yerine getiren bir takım oluşturmak istiyorduk. Mücadele gücünü ortaya koymaları bizim için önemliydi. Bugün mutluluklarını yaşayacaklar, yarın tekrar çalışmaya başlayacağız. Hiçbir zaman başardıklarını yeterli görmemeliler, onların yeteneklerini biliyoruz" diye konuştu.

Tuncay Şanlı, "Hedefleriniz doğrultusunda kaç transfer daha bekliyorsunuz?" sorusuna, "Hocalar her zaman transfer bekler. Oyuncu grubumla gayet mutluyum, eksiklerimiz var, onları başkan ve yönetimimizle konuşuyoruz. Nokta transferler yapmak istiyoruz, aynı zamanda altyapıdan da 3-4 arkadaşımız A takımda bizle beraber. Bir gözümüz de onların üzerinde. Transfer olabilir, orta saha ve hücum bölgesinde ama olmazsa da başkanımıza neden transfer yapmadınız diyemem. Elimizde iyi bir oyuncu grubu var. Gelen arkadaşlarımız olursa mutlu oluruz" yanıtını verdi.


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